Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Biedermannsdorf

Ein alkoholisierter 77-Jähriger ist am Donnerstagabend mit seinem Auto gegen einen in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) am Rand der B11 abgestellten Lastwagen geprallt. Der Mann und seine beiden Mitfahrer, eine 73-Jährige und ein 72-Jähriger, wurden verletzt. Die Pensionisten aus dem Bezirk Mödling wurden laut Polizei in das Landesklinikum Baden und das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling gebracht.