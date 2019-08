Zwischenfall mit NATO-Jet nahe russischem Minister-Flugzeug

Das russische Militär hat nach einem TV-Bericht einen NATO-Kampfjet vom Typ F-18 in der Nähe einer Maschine von Verteidigungsminister Sergej Schoigu vertrieben. Die F-18 habe versucht, sich über neutralen Gewässern der Ostsee dem Flugzeug von Schoigu zu nähern, berichtete Rossija-24 am Dienstag. Die Maschine des Ministers sei auf dem Rückweg von einem Termin in Kaliningrad gewesen.