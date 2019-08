ImPulsTanz: Young Choreographers' Award wurde zweigeteilt

Der Young Choreographers' Award des diesjährigen ImPulsTanz Festival wurde zwischen zwei Arbeiten aufgeteilt: Bei der das Festival beschließenden Preisverleihung im Kasino am Schwarzenbergplatz wurden am Sonntagabend sowohl Tobias Koch, Thibault Lac und Tore Wallert für "Such Sweet Thunder" als auch Tatiana Chizhikova und Roman Kutnov für "Time to Time" ausgezeichnet.