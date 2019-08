Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Enns

Bei einem Frontalzusammenstoß in Enns in Oberösterreich sind am Samstagabend sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Tunesier war auf der Ennser Straße aus unbekannter Ursache auf die Gegenseite geraten und frontal in ein in Richtung Enns fahrendes Auto geprallt. Durch den Aufprall kippte der Wagen des Tunesiers um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.