Heimisches Damen-Trio verpasste bei WM Boulder-Halbfinale

Alles andere als nach Wunsch ist am Samstag der Auftakt zur Kletter-WM in Hachioji für Österreichs Damen verlaufen. Jessica Pilz, Johanna Färber und Sandra Lettner verpassten in der Boulder-Qualifikation allesamt den Einzug ins Halbfinale, wenn auch jeweils nur um ein Top. Vor einem Jahr bei der Heim-WM in Innsbruck hatten noch vier Damen das Halbfinale erreicht.