Banküberfall in Innsbruck: LKA hat "konkrete, heiße Spur"

Nach einem Überfall auf eine Bank am vergangenen Mittwoch am Innsbrucker Marktplatz ist der Täter weiter flüchtig. Man habe aber eine "konkrete, heiße Spur", sagte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund im APA-Gespräch am Montag. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne er aber keine weiteren Auskünfte geben, so Hundertpfund. "Wir sind zuversichtlich, dass wir den Fall lösen können", meinte er.