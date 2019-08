Brasilianer wollte als Frau verkleidet aus Gefängnis fliehen

Gummimaske, BH, Skinny-Jeans: Als Frau verkleidet, hat ein Drogenhändler in Brasilien versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen. Nach einem Besuch seiner Tochter wollte Clauvino da Silva in Frauenkleidern die Haftanstalt Gericino nahe Rio de Janeiro verlassen, wie das Nachrichtenportal G1 am Sonntag berichtete. Er habe sich allerdings verdächtig verhalten und sei von den Wächtern gestoppt worden.