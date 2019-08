Zwei Tote bei Explosion von Blindgänger in Polen

Zwei Menschen sind in Polen bei der Explosion eines Blindgängers ums Leben gekommen. Die beiden 29 und 35 Jahre alten Männer hätten das Kampfmittel am Sonntag in eine Garage gebracht, wo es zur Detonation gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher nach Angaben der Agentur PAP.