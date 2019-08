Felix Auböck schaffte Olympia-Limit über 800 m Kraul

Felix Auböck hat am Sonntag bei den österreichischen Langbahn-Meisterschaften der Schwimmer in Innsbruck das Olympialimit über 800 Meter Kraul geschafft. Der in den USA lebende Niederösterreicher unterbot in 7:53,59 Minuten die Vorgabe um 0,72 Sekunden. Am Samstag hatte auch Marlene Kahler über 1.500 Meter Kraul einen Quotenplatz für Tokio 2020 erreicht.