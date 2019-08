"Shockheaded Peter" als Open Air in Villach

Der Kärntner Regisseur Bernd Liepold-Mosser bringt in der kommenden Woche das Erfolgsmusical der "Tiger Lillies", das Stück "Shockheaded Peter" nach Villach. In Koproduktion mit Flying Opera aus Kärnten und dem Theater an der Rott aus dem deutschen Eggenfelden wird das Musical als Open Air präsentiert.