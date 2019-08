Thiem besiegte Ofner und steht im Kitzbühel-Viertelfinale

Dominic Thiem steht erstmals nach 2015 wieder im Viertelfinale des Generali Open in Kitzbühel. Der topgesetzte Weltranglisten-Vierte gewann am Mittwoch vor 5.600 Fans das Österreicher-Duell mit dem Steirer Sebastian Ofner klar mit 6:3,6:2 und hat damit eine dritte Kitz-Auftakt-Niederlage en suite nach 2016 und 2018 (2017 nicht angetreten) verhindert. Thiem trifft nun auf den Spanier Pablo Andujar.

© APA (EXPA/STEFAN ADELSBERGER)

Im Kampf um sein drittes Halbfinale in der Gamsstadt nach 2014 (Finale) und 2015 bekommt er es zum dritten Mal mit Andujar zu tun, Thiem hat eine 2:0-Siegesbilanz stehen. Andujar besiegte kurz zuvor den zweifachen deutschen Kitz-Sieger Philipp Kohlschreiber 6:4,6:4. Das Match ist am Donnerstag als 3. Match nach 13.00 Uhr angesetzt.

Zuvor war für Dennis Novak nach verheißungsvollem Start im Achtelfinale dann doch das Aus gekommen. Österreichs zweitbester Tennisspieler gewann Satz eins gegen den als Nummer vier gesetzten Pablo Cuevas (URU) mit 7:6(1), geriet dann aber völlig außer Tritt und verlor die restlichen beiden Sätze 0:6,2:6.

Damit ist Novak auch in seinem dritten Kitzbühel-Achtelfinale nach 2015 und 2018 bzw. seinem fünften Achtelfinale auf der Tour gescheitert. Am Viertelfinaltag ist also nur noch ein Österreicher dabei, wer dies sein wird, entschied sich am Mittwochabend zwischen Topstar Dominic Thiem im bereits dritten rein-österreichischen Duell dieses Turniers gegen Sebastian Ofner.

"Ich finde, der erste Satz war echt gut von beiden. Ich habe im ersten Satz viele erste (Aufschläge) im Feld gehabt, viele freie Punkte", resümierte der 25-jährige Novak. Zu Beginn des zweiten Durchgangs seien dann ein paar knappe Bälle dabei gewesen sowie ein schlimmer Volleyfehler zum 15:40. "Und dann läuft der Satz ein bisserl weg, und er hat sich auch gesteigert."

Dabei hatte sich Novak trotz einer 75-minütigen Regenunterbrechung sowie einer weiteren kurzen Regenpause im ersten Satz von den äußeren Bedingungen unbeeindruckt gezeigt. Doch dann riss der Faden, Novak verlor bis zum 0:2 im dritten Satz acht Games en suite. "Natürlich hätte ich es mir anders vorgestellt. Es ist dann ein bisserl in die falsche Richtung gelaufen. Der zweite und dritte Satz sind natürlich enttäuschend", sagte der Weltranglisten-119.

Novaks Plan in nächster Zeit: An den kommenden beiden Wochenenden spielt er in der deutschen Bundesliga, ehe es Mitte August zur Qualifikation für die US Open nach New York geht. Seine Zielsetzung ist lapidar: "Gesund bleiben, gut weiterspielen, und dann schauen wir, was rauskommt."

Sein Coach Wolfgang Thiem, der Novak in dieser Saison eine Stabilisierung attestierte, hofft, dass Novak auch Rückschläge im Match besser wegsteckt: "Fehlen tut ihm eigentlich, dass er bei so einer Partie wie heute, wenn auch der zweite Satz verloren geht, dass er im dritten wieder reinfindet."

Trotz den ersten Regenunterbrechungen in der Turnierwoche gab es für die Veranstalter Grund zur Freude: Erstmals in der "neuen Ära" sind sämtliche 5.600 Tickets für den Center Court von Mittwoch bis zum Finaltag am Samstag ausverkauft. Auch auf den Nebenplätzen kann man nur mit einem Center-Court-Ticket zusehen.