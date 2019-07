Unbekannte Texte von Marcel Proust erscheinen im Herbst

In Frankreich erscheinen im Herbst unbekannte Novellen und Skizzen von Marcel Proust (1871-1922). Der Autor des berühmten Romans "A la recherche du temps perdu" (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit) hatte sie ursprünglich für seinen Erstlingsroman "Freuden und Tage" aus dem Jahr 1896 verfasst, wie der Pariser Verlag der Editions de Fallois am Mittwoch mitteilte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Erzählungen und Entwürfe kommen unter dem Titel "Le Mysterieux Correspondant et autres nouvelles inedites" (etwa: Der mysteriöse Korrespondent und andere unveröffentlichte Novellen) voraussichtlich am 9. Oktober in den französischen Buchhandel. Die Texte wurden von dem im Jänner 2018 verstorbenen Proust-Spezialisten und Gründer des Verlags, Bernard de Fallois, entdeckt.

Der Verlag vermutet, dass Proust die Texte damals nicht veröffentlicht habe, da in ihnen das Thema der körperlichen Liebe im Mittelpunkt stehe und er nicht habe schockieren wollen. Die Gesellschaft, in der Proust lebte, war stark traditionellen Moralvorstellungen verhaftet.