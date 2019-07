Indien schickt Soldaten in die Unruheregion Kaschmir

Indiens Regierung will weitere 10.000 Soldaten für Einsätze gegen Aufständische in den von ihr kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir entsenden. Diese Entscheidung sei nach einem Besuch des nationalen Sicherheitsberaters Ajit Doval in dem vorwiegend muslimisch geprägten Kaschmirtal im indischen Teilstaat Jammu und Kaschmir gefallen, berichtete der TV-Sender NDTV.