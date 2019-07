DAZN zeigt deutsche Bundesliga

Der Streamingdienst DAZN hat sich einen Teil der Übertragungsrechte an der deutschen Fußball-Bundesliga gesichert. DAZN überträgt in Deutschland und Österreich künftig die 40 Spiele pro Saison, die bisher auf Eurosport zu sehen waren. Das sind 30 Partien am Freitag, je fünf am Sonntag (13.30 Uhr) und fünf am Montagabend (20.30 Uhr). Das gab DAZN nach dem Erwerb der Sublizenz am Donnerstag bekannt.