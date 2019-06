Zehn Maskierte schlugen in Tirol auf Pkw ein

Zehn maskierte Männer haben am Samstag in Kirchbichl in Tirol mit Schlagstöcken und Baseballschlägern auf das Auto eines 27-jährigen Ungarn eingeschlagen. Der Ungar war zuvor von einem Pkw verfolgt worden, berichtete die Polizei. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Nähere Hintergründe zu der Tat sind noch nicht bekannt.