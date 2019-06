400 Gäste nach Bombendrohung aus Innsbrucker Lokal evakuiert

Nach einer Bombendrohung haben in der Nacht auf Samstag 400 Gäste aus einem Lokal im Innsbrucker Stadtteil Rossau evakuiert werden müssen. Zuvor war laut Medienberichten ein Telefonanruf eingegangen, in dem es hieß, dass in einer Stunde eine Bombe in der Eventlocation hochgehen würde.