Motorboot ging mitten am Attersee in Flammen auf

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Wasserrettung gestern, Freitag, am Attersee in Oberösterreich ausrücken. Gegen 18.40 Uhr war mitten am See ein Motorboot in Brand geraten. Die Wasserrettung konnte die drei an Bord befindlichen Personen an Land bringen. Ein 38-jähriger Oberösterreicher wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei mit.