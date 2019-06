Münchner Opernfestspiele: Jubel für Petrenko und Petersen

Die Münchner Opernfestspiele sind Donnerstagabend mit einer musikalisch in jeder Hinsicht überzeugenden Neuinszenierung von Richard Strauss' "Salome" eröffnet worden. Während Generalmusikdirektor Kirill Petrenko am Pult des Bayerischen Staatsorchesters und die bravouröse Sopranistin Marlis Petersen in der Titelrolle bejubelt wurden, gab es für die Regie von Krzysztof Warlikowski einen Buh-Orkan.