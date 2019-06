Gasexplosions-Ursache unklar - Suche nach vermisster Person

Nach der verheerenden Gasexplosion an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse in Wien-Wieden mit einer Toten ist am Donnerstag stundenlang nach einer möglicherweise verschütteten Person gesucht worden. Gefunden wurde niemand, nachdem in den Nachtstunden eine getötete 29-Jährige aus den Trümmern geborgen wurde. Die Ursachenklärung für die heftige Detonation konnte bisher nicht angegangen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Wie Harald Sörös, der Sprecher der Wiener Landespolizei, auf APA-Anfrage erklärte, konnten die Brandermittler das teileingestürzte mehrgeschoßige Gebäude aus Sicherheitsgründen bisher nicht betreten. "Bevor der Schutt nicht weggeräumt ist, kommt man nicht rein", sagte Sörös. Die Brandsachverständigen hätten bisher "nur reinschauen können".

Zudem stürzten immer wieder Teile des Dachs und des Mauerwerks in die Tiefe, Schutt rutschte nach, was die Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen der Wiener Berufsfeuerwehr erschwerte. Da zu befürchten war, dass das Haus einstürzt, wurden die Feuerwehrmänner mit Leinen gesichert, so dass sie - sollten während der Bergungsarbeiten Trümmer vom Dach oder der beschädigten Fassade krachen - rasch ins Freie gezogen werden können. Aus diesem Grund bekam eine Drohne vorerst keine Starterlaubnis, mit deren Hilfe Aufnahmen vom Inneren des schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gemeindebaus erstellt hätten werden sollen. Die Drohne hätte die Einsatzkräfte behindert, womöglich gefährdet.

"Das Gebäude ist in einem instabilen Zustand. Die Feuerwehr bleibt jedenfalls so lange vor Ort, bis Klarheit über die vermisste Person herrscht und das Gebäude komplett abgesichert ist", betonte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf. "Die Gefahr eines Folgeeinsturzes ist sehr groß", fügte er hinzu. Einsturzgefährdete Teile wurden demnach gepölzt, Sachverständige waren in die Tätigkeiten eingebunden.

Zur vermissten Person, die sich möglicherweise unter einem Schuttkegel befindet, machte Schimpf keine Angaben. Gesichert feststehen dürfte allerdings, dass eine konkrete Person abgängig ist. Donnerstagfrüh hatte es Anzeichen gegeben, dass sich in einem Hohlraum im Inneren eine Person befinden könnte, die keine Lebenszeichen gab. Dieser Bereich war mit Kameras abgesucht worden. Die Tote war zuvor unter Trümmern nahe der Fassade entdeckt worden.

Am späten Donnerstagnachmittag bereitete die Wiener Berufsfeuerwehr schweres Gerät vor, um den restlichen Schutt abzutragen, der sich noch vor dem einsturzgefährdeten Haus an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse befindet. Möglicherweise ist unter dem Schutt eine vermisste Person begraben. "Es ist jetzt der Punkt erreicht, wo händisch nichts mehr geht", teilte Schimpf der APA an Ort und Stelle mit. Mit einem 50-Tonner soll das Material entfernt werden, hieß es.

Unterdessen wurden mehrere, teilweise schwer beschädigte Pkw abtransportiert. Sie waren im Unglücksbereich von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen worden. Am Donnerstagnachmittag inspizierten die Baupolizei und der technische Permanenzdienst der Stadt Wien den Unglücksbereich. Für sämtliche betroffene Bewohner der einsturzgefährdeten Wohnhausanlage wurden Ersatzquartiere organisiert.