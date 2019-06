ÖGK-Logo fast fünfmal teurer als angegeben

Die Pannen um das Logo der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gehen weiter. Noch am Mittwoch war dort behauptet worden, dass die Entwicklungskosten auf 25.000 Euro reduziert wurden. Am Donnerstag stellte sich durch einen "Krone"-Bericht nun heraus, dass in Wirklichkeit 120.000 Euro fällig werden. Die Kasse hatte nämlich verschwiegen, dass die Nutzungsrechte weitere 95.000 Euro kosten.