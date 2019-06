Mauretanien wählt neuen Präsidenten

Die Wähler in Mauretanien wählen am Samstag einen neuen Präsidenten. Die etwa 1,5 Millionen Wahlberechtigten in dem nordwestafrikanischen Land sollten bis 21.00 Uhr (MESZ) ihre Stimme abgeben können. Mit ersten Ergebnissen wird Anfang kommender Woche gerechnet.