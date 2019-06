151 lebenslange Haftstrafen nach Putschversuch in der Türkei

Ein türkisches Gericht hat am Donnerstag in einem der größten Prozesse im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor drei Jahren insgesamt 151 Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen 128 Angeklagte seien lebenslängliche Strafen mit verschärften Haftbedingungen verhängt worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Nachmittag.