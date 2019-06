Dziedzic will in den Nationalrat und nicht in den Landtag

Die Grüne Bundesrätin Ewa Dziedzic wird nicht Nachfolgerin Birgit Hebeins als Wiener Gemeinderätin, sondern will in den Nationalrat. Sie verzichtet auf das ihr nach der Liste zustehende Mandat im Wiener Stadtparlament und kandidiert stattdessen am Samstag bei der Kür der Wiener Liste für die Nationalratswahl im September, erklärte sie am Donnerstag gegenüber der APA.