Zigarette löst Brand aus: Zwei Verletzte in Vorarlberg

Beim Brand eines Wohnhauses in Schröcken (Bezirk Bregenz) sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei rauchte ein 32-Jähriger in seinem Bett eine Zigarette, herunterfallende Asche verursachte den Brand. Der Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Seine Mutter verletzte sich am Knie, als sie das brennende Haus verließ. Zwei weitere Bewohner blieben unverletzt.