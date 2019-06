Polizeieinsatz bei Wiener Derby vor Gericht am Prüfstand

1.338 Rapid-Anhänger haben am 16. Dezember 2017 trotz gültiger Eintrittskarten das Wiener Derby im Stadion der Austria nicht sehen können, weil sie in Stadionnähe in Favoriten von der Wiener Polizei sieben Stunden lang bei Eiseskälte festgehalten wurden. Ab Freitag soll nun am Verwaltungsgericht in Wien-Döbling geklärt werden, ob der Einsatz verhältnismäßig war.