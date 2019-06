"Prinz der Wale": Trump erntete Spott für Schreibfehler

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag einigen Spott für einen Schreibfehler in einem seiner Tweets einstecken müssen. Hinsichtlich seines Staatsbesuchs in Großbritannien in der vergangenen Woche schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter, er habe den "Prince of Whales" getroffen. Trump meinte damit natürlich Prinz Charles, den "Prince of Wales".