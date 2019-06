Euro-Länder rufen Rom im Haushaltsstreit zum Einlenken auf

Die Finanzminister der Eurozone haben die populistische Regierung in Italien aufgerufen, im Streit um die wachsende Verschuldung einzulenken und ein EU-Strafverfahren zu verhindern. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte Rom am Donnerstag in Luxemburg auf, "die ausgestreckte Hand" der EU-Kommission zu ergreifen und "entsprechende Maßnahmen" zu ergreifen.