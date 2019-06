Van Aert holte bei Dauphine zweiten Etappensieg en suite

Der Belgier Wout van Aert hat beim 71. Criterium du Dauphine in Frankreich seinen zweiten Etappensieg in Folge gefeiert. Der 24-jährige Radprofi vom Team Jumbo-Visma gewann am Donnerstag auf dem fünften Tagesabschnitt nach 201 Kilometern von Boen-sur-Lignon nach Voiron im Sprint vor dem Iren Sam Bennett und Julian Alaphilippe aus Frankreich.