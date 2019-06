Manager Wolf Zeuge in Prozess wegen Millionenbetrugs

Im Prozess um einen Millionenbetrug beim Bau eines Supersportwagens in Wien ist am Donnerstag Manager Siegfried Wolf in den Zeugenstand gerufen worden. Der Ex-Magna-Chef wehrte sich gegen die Behauptung des Angeklagten, er hätte in das Projekt investieren wollen. "Nie und nimmer habe ich diese Zusage gemacht", sagte der Manager in der Befragung durch Richter Christian Noe.