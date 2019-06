Vergewaltigung abgewehrt: Frau schlug Männer in die Flucht

Eine 31-jährige Frau hat in der Nacht auf Sonntag in Attnang (Bezirk Vöcklabruck) mit Körperkraft erfolgreich zwei Männer abgewehrt, die sie offenbar vergewaltigen wollten. Das berichtete die oberösterreichische Polizei. Von den Tätern fehlte vorerst jede Spur. Die Frau war alleine am Heimweg von einer Veranstaltung, als sie plötzlich von einem Unbekannten festgehalten wurde.