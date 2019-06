Theaterfest Niederösterreich startet in Jubiläumssaison

Das Theaterfest Niederösterreich startet am kommenden Sonntag (16. Juni) in seine Jubiläumssaison. Was 1994 begonnen hat, umfasst 25 Jahre später 20 Spielorte, an denen 24 Premieren geboten werden. Eröffnet wird vom Kultursommer Laxenburg mit dem Desastrical "Traumschiff - Alles läuft schief". Die letzte Premiere steigt in Weißenkirchen. Die Wachaufestspiele zeigen ab 30. August "Der Bockerer".