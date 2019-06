Deutsche Koalition brachte Migrationspaket durch Bundestag

Der deutsche Bundestag hat am Freitag das Migrationspaket der Großen Koalition beschlossen, das zu mehr Abschiebungen und einem Plus bei der Fachkräftezuwanderung führen soll. Für das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" votierten in namentlicher Abstimmung 372 von 641 Parlamentariern. Auch die restlichen Gesetze des Pakets wurden mit klarer Mehrheit beschlossen.