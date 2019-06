Polizisten in der Ukraine nach Tod von Fünfjährigem in Haft

Nach dem Tod eines Fünfjährigen sind in der Ukraine am Dienstag zwei Polizisten in Haft genommen worden. Den beiden Männern wird vorgeworfen, in betrunkenem Zustand im Hof eines Hauses im südwestlich von Kiew gelegenen Ort Perejaslaw-Chmelnitskyj auf Metalldosen geschossen und dabei versehentlich den Fünfjährigen getroffen zu haben. Der Bub erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.