Furioser Thiem nach Sieg über Monfils im Viertelfinale

Der Weltranglisten-Vierte, der damit bereits 415.000 Euro Preisgeld (brutto) sowie 360 Zähler fix hat, trifft nun am Mittwoch auf Karen Chatschanow. Der Russe besiegte den Argentinier Juan Martin del Potro am Montagabend 7:5,6:3,3:6,6:3. Gegen den als Nummer zehn gesetzten Chatschanow hat Thiem im bisher einzigen Duell im Vorjahr im Halbfinale des Hallen-Masters von Paris in zwei Sätzen verloren. Der 23-Jährige steht erstmals in einem Major-Viertelfinale.

"Ich wusste, wie gut er spielen kann, er hat ja vorher drei sehr gute Partien gespielt. Das war bei weitem mein bestes Spiel im Turnier", sagte Thiem noch auf dem Court dem vollen Haus. "Ich bin sehr glücklich mit dem Match, es war das bisher mit Abstand beste. Ich habe es schon beim Einschlagen gemerkt", meinte Thiem dann gegenüber dem ORF-TV. "Er hat mir auch geholfen, weil er einen schlechten Start gehabt hat. Satz zwei und drei waren gut und ohne große Schwächephase."

Thiem hatte den letzten Franzosen im Herren-Einzelbewerb auf dem mit 15.000 Fans gefüllten Center Court immer unter Kontrolle. Nicht zuletzt auch dank der Mithilfe von Monfils zu Beginn. Der Weltranglisten-14. begann ungewöhnlich nervös und gab seinen ersten Aufschlag gleich mit zwei Doppelfehlern zu Null ab, daran änderte sich auch danach nicht gleich etwas, und Thiem führte nach nur zwölf Minuten schon mit 4:0. Zwar fing sich Monfils bei 5:1 etwas und nahm Thiem zum einzigen Mal zum 3:5 den Aufschlag ab. Danach servierte Thiem nach 30 Minuten zum 6:4 aus.

Im zweiten Durchgang steigerte sich Monfils auch mit dem Aufschlag, dennoch musste er sein Service zum 4:5 wieder abgeben. Nach 69 Minuten stellte Thiem zu Null erneut auf 6:4. Erstmals in diesem Turnier hatte er eine 2:0-Satzführung inne.

Danach legte Thiem, so schien es, noch einen Gang zu und ein großartiger "Tweener" durch die Beine im Zurücklaufen war nicht nur die Krönung dieses Spiels, sondern wohl auch der bisher beste Schlag im gesamten Turnier. "Es war kein anderer Schlag mehr möglich. Wenn er dann funktioniert, ist die Hölle los. Ich bin froh, dass ich wieder so einen Schlag gespielt habe", sagte Thiem. Zu sehen ist der außergewöhnliche "hot shot" unter .

Der Kunstschlag war der Ausgangspunkt für das Break zum 2:1, und dann gelang dem Lichtenwörther auch noch ein weiteres zum 5:2. Nach nur 108 Minuten servierte Thiem aus und eliminierte damit auch den letzten Franzosen im Herren-Einzel. Am Ende umarmten sich Thiem und Monfils (Thiem zum Publikum: "Er ist einer der nettesten Kerle auf der Tour").

Thiem sprach erneut ein paar Sätze Französisch zu den Fans. "Ich hoffe, dass ich auf diesem Platz auch am Mittwoch spielen werde. Ich liebe die Leute hier, die Unterstützung, die ihr mir gebt, ist wunderbar."

Der 13-fache Turniersieger steht nun zum insgesamt fünften Mal bei einem Major in der Runde der letzten acht. Das Match um sein viertes Semifinale in Roland Garros en suite wird wieder ein Stück härter werden: Gegen Del Potro hat er eine 0:4-Bilanz stehen, gegen Chantschanow das bisher einzige Duell verloren.

Thiem hat in Sachen Viertelfinali in Roland Garros nun Österreichs bisher einzigen Grand-Slam-Sieger überholt. Thomas Muster, French-Open-Champion 1995, hatte im Westen von Paris "nur" dreimal das Viertelfinale erreicht.