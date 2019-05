Blues glichen im NHL-Finale mit 3:2-Sieg gegen Bruins aus

Die Saint Louis Blues haben den 1:1-Ausgleich in der Finalserie der National Hockey League (NHL) geschafft. Das Team aus Missouri feierte am Mittwochabend einen verdienten 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den favorisierten Boston Bruins und hat nun im dritten Spiel der "best of seven"-Serie in der Nacht auf Sonntag erstmals Heimvorteil.