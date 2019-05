Mindestens 20 Tote bei Busunfall in Mexiko

Facebook

"Der Katastrophenschutz teilte uns mit, dass 20 Menschen am Unfallort verbrannten und weitere 31 in ein Spital gebracht wurden", sagte ein Sprecher der Gemeinde Maltrata, in der sich der Unfall ereignete. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigten, wie der Bus und ein Lkw in Flammen standen.