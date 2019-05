Marquez in Le Mans "unschlagbar" - Jubel bei KTM

Die Marquez-Brüder haben in Le Mans zwei der drei Läufe zur Motorrad-WM gewonnen. Zuerst siegte Alex Marquez (23) in der Moto2-Klasse, danach sicherte sich sein älterer Bruder Marc Marquez (26) in der MotoGP vor drei Ducatis souverän seinen 73. GP-Sieg. Es war zugleich der 300. Erfolg von Honda in der Motorrad-Königskategorie. KTM jubelte über Platz sechs für Pol Espargaro.