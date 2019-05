17 Verletzte bei Anschlag nahe Pyramiden von Gizeh

Bei einem Anschlag auf einen Touristenbus in Ägypten sind am Sonntag mindestens 17 Menschen verletzt worden. Der am Straßenrand platzierte Sprengsatz explodierte, als der Bus mit 25 Südafrikanern an Bord vorbeifuhr, berichteten Sicherheitsvertreter. In einem zeitgleich passierenden Auto seien auch Ägypter verletzt worden. Österreicher seien nicht betroffen, hieß es aus dem Wiener Außenministerium.