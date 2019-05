Wiener FPÖ: Entscheidung über Strache-Nachfolge am Montag

Die Wiener FPÖ entscheidet am Montag über die Nachfolge an ihrer Führungsspitze, teilte eine Parteisprecherin am Sonntag der APA mit. Nach den Rücktritten von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus wird die Partei derzeit interimistisch von der bisherigen Stellvertreterin Veronika Matiasek geleitet.