Warriors vor fünftem NBA-Finaleinzug en suite

Den Golden State Warriors fehlt nur noch ein Sieg, um zum fünften Mal en suite die Finalserie der National Basketball Association (NBA) zu erreichen. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Samstagabend einen 110:99-Erfolg bei den Portland Trail Blazers und führt damit im "best of seven" schon 3:0. Spiel vier steigt in der Nacht auf Dienstag erneut in Portland.