Causa Strache: Strabag will verlorene Aufträge nachprüfen

Der Baukonzern Strabag will nach einem Enthüllungsvideo über den FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache die Auftragsvergaben des vergangenen Jahres noch einmal prüfen lassen. Der Strabag-Eigentümer und frühere CEO Hans Peter Haselsteiner sagte der Zeitung "Standard", er wolle "alle Aufträge des vergangenen Jahres, die wir verloren haben", genau analysieren.

Strache hatte nach Medienberichten einer vermeintlichen russischen Großinvestorin öffentliche Bauaufträge in Aussicht gestellt: Die Strabag werde keine staatlichen Aufträge mehr bekommen, stattdessen werde eine von der Frau zu gründende Baufirma berücksichtigt.

Das staatliche Autobahn- und Schnellstraßenunternehmen Asfinag hat am Samstagnachmittag in Reaktion auf das Ibiza-Video versichert, dass die Vergabe von Bauaufträgen "transparent und ausschließlich nach dem Bestbieterprinzip" erfolge. "Eine Einflussnahme - sei es von Interessenten oder auch eine politische - ist ausgeschlossen", hieß es in einer Aussendung.

Es sei auch in der Vergangenheit zu keinem Versuch einer Einflussnahme aus dem politischen Bereich gekommen, betonte das Unternehmen. Die Asfinag investiere in die österreichische Infrastruktur jedes Jahr etwa eine Milliarde Euro, die Strabag zähle dabei zu den größten Auftragnehmern.

Auch die ÖBB haben am Samstag versichert, dass Bauaufträge der ÖBB-Infrastruktur an Unternehmen "immer transparent und nach dem Bestbieterprinzip vergeben" würden. "Eine Einflussnahme jeglicher Art - sei es von Parteien, privaten oder öffentlichen, in- oder ausländischen Institutionen - ist dabei ausgeschlossen und würde von den ÖBB sofort den Behörden gemeldet werden", hieß es.

