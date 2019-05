AUA-Maschine wegen Geruchs nach Stuttgart umgekehrt

Eine AUA-Maschine (Flug OS 186) hat bereits am 9. Mai kurz nach dem Start in Stuttgart kehrt gemacht und ist problemlos gelandet. Grund für den Zwischenfall war seltsamer Geruch im Cockpit, der die Besatzung der de Havilland Dash 8-400 zu der Vorsichtsmaßnahme bewog, berichteten "Austrian Wings" und "The Aviation Herald"