Global 2000 startete Initiative "Nationalpark Garten"

Die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000 hat die Gartenbesitzer in Österreich dazu aufgerufen, sich an ihrer "Initiative Nationalpark Garten" zu beteiligen. Dabei soll ein großes Netzwerk an kleinen Naturschutzgebieten mit Lebensräumen für Bienen, Schmetterlinge und andere Tierarten entstehen, hieß es am Donnerstag.