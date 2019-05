Russland gewann Eishockey-WM-Schlager gegen Tschechien

Russland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei auch das dritte Spiel gewonnen. Der WM-Favorit entschied am Montag in Bratislava den Schlager der Gruppe B gegen die davor auch noch makellosen Tschechen mit 3:0. In der Gruppe A in Kosice fügten die USA Finnland mit 3:2 nach Verlängerung die erste Niederlage zu.