Brand in Hotelkeller in Wien-Leopoldstadt - Hotel evakuiert

Ein Brand ist am Freitagabend im Keller des Novotel in Wien-Leopoldstadt ausgebrochen. Laut Wiener Berufsfeuerwehr wurde das Haus in der Aspernbrückengasse vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und war mit rund 60 Mann an Ort und Stelle. Nach unterschiedlichen Angaben von Feuerwehr und Berufsrettung gab es ein bis drei Menschen, die eine Rauchgasvergiftung erlitten hatten.