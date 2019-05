Linzer Busfahrer nach Attacke auf Radler entlassen

Ein Busfahrer der Linz Linien hat offensichtlich Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sich verloren und einen Radfahrer an einer Haltestelle in der Stadt geschlagen. Ein Passant filmte den Vorfall und leitete die Aufnahmen an Medien weiter. In einer Befragung gab der Busfahrer an, von dem Radler beschimpft und bespuckt worden zu sein. Der Mann wurde am Freitag entlassen.