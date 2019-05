Sechs Menschen sterben bei Bombenexplosion in Afghanistan

Bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe sind in der zentralafghanischen Provinz Daikundi sechs Zivilisten getötet worden. Fünf weitere wurden bei dem Vorfall am Freitag im Bezirk Nawmesch verletzt, wie der Palast des Provinzgouverneurs bei Facebook mitteilte.