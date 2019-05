Premier League im Europacup auf der Überholspur

Mit ihren Halbfinal-Siegen in der Europa League haben Chelsea und Arsenal am Donnerstag zum ersten Mal für zwei englische Endspiele in den beiden europäischen Fußball-Clubbewerben gesorgt. Liverpool und Tottenham in der Champions League sorgen dafür, dass alle Finalisten aus einem Land kommen - ein Novum in der über 60-jährigen Geschichte der kontinentalen Vereinswettbewerbe.