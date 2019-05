Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Am Freitag werden die 68. Wiener Festwochen eröffnet. Beim traditionellen Eröffnungsfest am Rathausplatz stehen diesmal in der Regie von Mirjam Unger mehrheitlich weibliche Künstlerinnen im Zentrum. Mit dabei sind unter anderem Soap&Skin, Birgit Denk, Katharina Straßer und Clara Luzia. Das Open-Air-Event kann gratis besucht werden, ORF 2 und 3sat übertragen live.