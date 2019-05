Bulgarische Künstlerin Daniela Kostova verhüllt den Ringturm

Vom Donaukanal aus ist in Wien bald eine Taube zu sehen - was an sich noch nicht ungewöhnlich ist. Das Tier wird jedoch auf einem überdimensionalen Kinderastronauten sitzen. Es handelt sich dabei um das Sujet der heurigen Ringturmverhüllung, für die die bulgarische Künstlerin Daniela Kostova verantwortlich zeichnet. Der Titel ihres Werks lautet "Zukunftsträume".

© APA (WIENER STÄDTISCHE)

Demnächst starten die Arbeiten für die Umhüllung des Hochhauses, wie der Wiener Städtische Versicherungsverein am Freitag mitteilte. Das Gebäude wird bereits zum zwölften Mal künstlerisch ummantelt. Im Vorjahr hatte Gottfried Helnwein am Konzernsitz der Wiener Städtischen Versicherungsgruppe Hand angelegt.

Die heurige Ringturmkünstlerin Daniela Kostova wurde 1974 in Sofia geboren und lebt in New York. "Die Ringturmverhüllung ist das größte und spektakulärste Projekt unseres Kunst- und Kulturengagements und steht für grenzüberschreitenden Dialog. Mit Daniela Kostova setzen wir unsere beeindruckende Reihe der Ringturmverhüllungen durch Kunstschaffende aus Zentral- und Osteuropa fort", zeigte sich Günter Geyer, der Vorstandsvorsitzende des Versicherungsvereins, dem Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG), in einer Aussendung erfreut.

Das Kunstwerk ist 4.000 Quadratmeter groß. Insgesamt werden 30 bedruckte Netzbahnen mit rund drei Metern Breite und bis zu 63 Metern Länge aufgebracht. Auf der zum Donaukanal gewandten Seite ist ein Kind zu sehen, das in einem Raumanzug steckt. Auf dem Helm sitzt eine weiße Taube - ein Vogel, der auf diversen Emblemen der Raumfahrt zu finden ist, wie betont wurde. Damit werde auf die Erfahrungswelt von Kleinkindern verwiesen, die ebenfalls von neuen Erkundungen geprägt ist. Auf der Rückseite ist ein Mobile mit fliegenden Himmelskörpern abgebildet.